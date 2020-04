COVID-19/Peste 4 milioane de măşti medicale au fost achizionate din donaţiile de pe platforma ''Donează pentru linia întâi'' Medicii si personalul sanitar, politistii, armata si jandarmii, dar si alte grupuri care sunt expuse la riscul de a contacta virusul COVID-19 vor intra in posesia unui numar de 4,15 milioane de masti medicale achizitionate din donatiile realizate pe platforma "Doneaza pentru linia intai", informeaza initiatorii campaniei. Din totalul mastilor achizitionate, medicii de familie vor intra in posesia a 1.121.800 de produse, iar asistentii sociali de la casele de copii, care se expun riscului de a contacta virusul, un milion de masti. De asemenea, politistii, care in aceste zile vegheaza ordinea publica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din suma alocata, cu 4 milioane de lei vor fi cumparate de echipamente medicale, iar 1,5 milioane de lei vor merge spre achiziționarea de echipamente de protecție pentru cadrele medicale "Va propun sa alocam 5,5 milioane de lei pentru achiziționarea de echipamente medicale pentru Spitalul…

- ​Patru branduri românești, Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender si eMAG, au lansat platforma „Doneaza pentru linia întâi”, unde se pot oferi contribuții online pentru furnizarea de maști și alte materiale de protecție pentru medicii, militarii și polițiștii care lupta…

- Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender si eMAG lanseaza platforma "Doneaza pentru linia intai", pentru a ajuta medicii si personalul sanitar, precum si politistii, armata si jandarmii, care depun eforturi in aceste zile in lupta pentru viata contra pandemiei COVID-19. Conform unui comunicat remis,…

- Cadrele medicale aflate in linia intai in lupta cu Covid-19 au trimis autorititilor o scrisoare deschisa prin care anunta ca nu vor banii dati in plus de stat, ci pensii de urmasi pentru copiii lor, in cazul in care ei vor muri.

- Liga Nationala profesionista de fotbal american (NFL) a anuntat, vineri, ca organizatia sa impreuna cu Sindicatul jucatorilor au donat peste 35 de milioane dolari pentru victimele pandemiei de coronavirus, informeaza agentia EFE. Donatiile au inceput din data de 16 martie, cand au fost amanate toate…

- Italia duce o cruce grea in lupta cu coronavirusul. Țara a pierdut 6.242 medici, dintre care 37 au murit și restul se afla in izolare. Mai mult, o asistenta s-a sinucis de teama sa nu trasmita coronavirusul.

- Cadrele medicale care trateaza pacientii infectati cu COVID-19 internati in spital spun ca nu au cu cine sa isi lase copiii acasa. Deputatul Emanuel Ungureanu a ridicat aceasta problema pe pagina de Facebook, dupa ce o asistenta medicala i-a cerut sa faca public strigatul sau de disperare.

- Trebuie sa-i asiguram pe doctori si personalul medical ca nu sunt lasati singuri in fata COVID-19. Sa dam dovada de grija fața de aproapele nostru, sa fim responsabili și, mai ales, sa respectam sfaturile medicale ale autoritaților competente.