- Serbia va demara joi campania nationala de vaccinare a populatiei impotriva maladiei COVID-19, incepand cu rezidentii din caminele de ingrijire a persoanelor varstnice, a anuntat miercuri presedintele tarii, Aleksandar Vucic, citat de AFP. Serbia devine astfel prima tara din Balcani care isi vaccineaza…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.It's Europe's moment. On 27,…

- Titlul initial arata ca "FDA announces deaths of two Pfizer vaccine trial participants" (Agentia medicamentului din SUA anunta decesul a doi voluntari care au participat la testarea vaccinului anti-COVID al Pfizer-BioNTech). Stirea publicata in jurul orei 17.00 are in seara zilei de 8 decembrie titlul…

- Marea Britanie marcheaza astazi un moment istoric in lupta contra pandemiei de COVID-19, cauzata de virusul care a ucis milioane de oameni din intreaga lume. Autoritațile sanitare din Regatul Unit au inceput deja campania de vaccinare, iar primii beneficiari sunt persoanele aflate in categoriile de…

- Marea Britanie incepe marti administrarea vaccinului Pfizer/BioNTech, devenind astfel prima tara occidentala care incepe inocularea populatiei contra Covid-19. In prima saptamana vor fi disponibile circa 800.000 de doze, in conditiile in care prioritate au personalul medical, cei din centrele de ingrijire…

- Marea Britanie a devenit prima țara din lume care a aprobat folosirea vaccinului anti-COVID dezvoltat de Pfizer/BioNTech pe scara larga. Autoritatea de reglementare britanica MHRA spune ca vaccinul, care ofera o protecție de pana la 95% impotriva COVID-19, este sigur, iar imunizarile ar putea incepe…

- Marea Britanie a acceptat recomandarea primita de Agenția independenta de reglementare a medicamentelor și produselor medicale (MHRA) de a aproba vaccinul Covid-19 Pfizer-BioNTech pentru utilizare și a comandat deja 40 de milioane de doze. Distribuția și vaccinarea va incepe chiar de saptamana viitoare,…