Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana trebuie sa fie pregatita sa lanseze inca un ajutor suplimentar, in valoare de 1.000 de miliarde de euro (1.100 miliarde de dolari), pentru a repara pagubele economice provocate de pandemia de coronavirus (Covid-19), a afirmat luni comisarul european pentru Afaceri Economice, Paolo…

- Parlamentul European a adoptat crearea unui fond de solidaritate impotriva coronavirus de 50 de miliarde de euro. Acesta va fi introdus in bugetul UE 2021-2027 pentru investitii in sistemul medical.Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis sa faci in aceasta zi…

- Franta va acorda un ajutor de aproape 1,2 miliarde de euro pentru a combate raspandirea bolii COVID-19 in Africa, a anuntat miercuri, la Paris, ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, transmite Agerpres. “La nivel bilateral, vom participa la acest efort redirectionand o parte…

- Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant au prezentat miercuri planuri pentru un raspuns solid si bine directionat al Uniunii Europene, in vederea sprijinirii eforturilor tarilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar. Actiunea colectiva…

- Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant au prezentat miercuri planuri pentru un raspuns solid si bine directionat al Uniunii Europene, in vederea sprijinirii eforturilor tarilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar,

- Comisia Europeana și Inaltul Reprezentant au prezentat planuri pentru un raspuns solid și bine direcționat al UE in vederea sprijinirii eforturilor țarilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus. Acțiunea colectiva a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate și a nevoilor umanitare…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, un sprijin imediat pentru Balcanii de Vest de pana la 38 de milioane de euro pentru ca statele din regiune sa faca fata situatiei de urgenta din domeniul sanatatii cauzate de coronavirus, informeaza un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.

- Uniunea Europeana ar putea furniza imediat intre 28 si 40 de miliarde de euro pentru sustinerea firmelor mici si mijlocii afectate de efectele pandemiei de coronavirus, estimeaza Banca Europeana de Investitii (BEI), intr-o scrisoare trimisa ministrilor europeni de Finante, transmite Reuters.…