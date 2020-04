Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis face apel la companiile din Romania sa vina cu “idei catre guvernanți”, legate de productia de materiale pentru combaterea COVID-19 Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel catre antreprenorii romani sa vina cu idei catre guvernanti, legate de productia de materiale ce ajuta…

- Intamplare, pe scurt, in Romania aflata in epidemie, martie 2020: un barbat, soțul unei farmaciste de la Ardealul, se imbolnavește. Soția il duce la spital de 3 ori, omul avand simptome de infecție respiratorie, dar neincadrandu-se in parametrii, absolut depașiți, din chestionarul care il putea include…

- In ultimele zile, la nivel național și la nivel european au fost anunțate pachete de masuri economice și fiscale menite sa evite un dezastru economic care ar putea insoți sau urma epidemia Covid-19. Profesorul Cornel Ban este lector de economie politica internationala la Copenhagen Business School,…

- Participarea Armatei Romane la Exercitiul Defender Europe 20 a fost anulata din cauza epidemiei de Covid-19, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN). Aproximativ 400 de militari ar fi urmat sa participe la exercitii in Estonia, Letonia si Georgia. Potrivit unui comunicat de presa transmis,…

- Gigi Becali, finantatorul FCSB-ului, a decis sa se implice in lupta impotriva noului coronavirus. Astfel, Becali a luat legatura cu cea mai mare fabrica de camasi din Romania si a convins conducerea acesteia...

- Vicepremierul Raluca Turcan a scris pe Facebook ca Executivul a efectuat demersurile necesare pentru a fi mai multe centre de diagnosticare, in prezent functionand opt astfel de centre. Ea spune ca se distribuie aproximativ 50.000 de teste catre centrele autorizate din Romania."In ultimele zile, aud…

- Prof. Dr. Olga Simionescu, șeful clinicii Dermatologie 1, Spitalul Clinic Colentina, prezinta cele mai noi date despre pandemia de coronavirus, intr-un material video publicat pe pagina sa de Facebook. "Sa intelegem ca panica este un dusman", afirma medicul, facand apel la calm si la o informare…

- Romania este astazi mai expusa infecției cu coronavirus decat in urma cu 48 de ore, este avertismentul lansat de Vlad Mixich, expert in politici de sanatate și membru in conducerea Agenției Europeana pentru Securitate și Sanatate in Munca, care susține intr-o postare pe Facebook ca autoritațile romane…