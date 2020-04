Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al deceselor inregistrate in SUA a ajuns la 18.586, apropiindu-se de Italia (18.849), tara care are o populatie de cinci ori mai mica. Totodata, SUA se apropie de jumatate de milion de cazuri de imbolnaviri cu COVID-19, doar in ultimele 24 de ore inregistrandu-se 35.000 de noi cazuri.…

- Institutul Robert Koch, agentia guvernului federal german responsabila cu controlul si prevenirea bolilor a dat publicitatii ultimul bilant al imbolnavirilor cu COVID-19. La nivelul intregii tari s-au consemnat 4.133 noi cazuri de infectare, ducand astfel la un numar total de 117.658 de persoane…

- Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare…

- Pandemia de COVID-19 a lovit crunt SUA iar New York-ul, cel mai mare focar american, este cofruntat cu o situație dramatica. Proprietarii firmelor de pompe funebre din New York nu mai fac fața numarului mare de victime provocate de pandemia de Covid-19, noteaza stirileprotv.ro.”Este ireal”, spune…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…

- Coronavirusul a facut in total, pana sambata la ora 19.00, 1.441 morti in Italia. Numarul infectiilor cu Covid-19 din ultimele 24 de ore a fost de 3.497, in total fiind acum in Italia 21.157 persoane infectate. Rata deceselor in aceasta tara este astfel de 6,8%, de trei ori mai mare decat in centrul…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- Italia a inregistrat 36 de noi decese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP, conform news.ro.De la inceputul…