- Numarul de cazuri noi de imbolnavire cu Covid-19 la nivel național crește ingrijorator, ceea ce face ca tot mai multe state sa impuna restricții de calatorie pentru romani. Chiar daca in județul Suceava locuitorii respecta, in marea lor majoritate, regulile sanitare și de distanțare fizica și ...

- Șapte noi timișeni au fost confirmați ca fiind infectați cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, arata cea mai recenta informare a Grupului de Comunicare Strategica. La nivel național, de la ultima informare transmisa au fost inregistrate alte 413 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 13 iulie, pe…

- In ultimele 24 de ore, la nivel național au fost inregistrate 391 de noi cazuri de imbolnavire Sursa articolului: CoVid-19: 391 de cazuri noi la nivel național, 19 decese și peste 7.800 de teste efectuate, in ultimele 24 de ore Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Autoritațile au confirmat 22.415 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre acestea 16.071 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 173 de pacienți. Pana acum, 1.437 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. In ultimele 24 de…

- Autoritațile au confirmat 21.182 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID–19 (coronavirus). Dintre acestea 15.283 au fost declarate vindecate și externate. La ATI, in acest moment, sunt internați 153 de pacienți. Pana acum, 1.369 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat. In județul Brașov…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.712 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.777 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1159 persoane…

- Avem 150 de cazuri pozitive de COVID 19 in Bistrița Nasaud. Ultimele doua au sosit in ultimele 24 de ore. La nivel național, in același interval de timp au fost raportate 321 de noi cazuri. Numarul de cazuri pozitive cu noul tip de coronavirus a ajuns la 150, pe teritoriul județului Bistrița Nasaud.…

- Potrivit raportarii Direcției de Sanatate Publica, pana acum, in Caraș-Severin au fost inregistrate 81 de cazuri de COVID-19. 29 dintre pacienți au fost vindecați și externați. In momentul de fața, in cele doua spitale din Caraș-Severin care trateaza pacienți infectați cu noul coronavirus sunt internate…