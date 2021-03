Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta raspandirii coronavirusului pe municipiul Constanta este in scadere in timp ce pe judet se mentine pe aceiasi linie.Potrivit purtatorului de cuvant al DSP, Tudorel Ene, astazi incidenta pe municipiu este de 2,06 cazuri la mia de locuitori 642 de cazuri active , iar pe judet este de 1,29 990…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 14 cazuri noi de infectare (din care 3 pacienți testați in laboratoare private și 3 pacienți in unitați sanitare din alte județe). Pacienții au varste intre 25 ani și 83 de ani. Ancheta epidemiologica…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 10 cazuri noi de infectare (din care 4 pacienti testați in laboratoare private). Pacienții au varste intre 29 ani și 86 de ani. Ancheta epidemiologica este in desfașurare. Instituția Prefectului…

- Incidenta pe municipiul si judetul Constanta este in continua scadere.Tudorel Ene, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Constanta, a transmis ca incidenta de azi, 20 ianuarie, pe municipiu este de 3,47 imbolnaviri la mia de locuitori 1.083 cazuri active si pe judet 2,43 1.874 cazuri…

- Judetul Ilfov inregistreaza o rata de infectare cu noul coronavirus, cumulata la 14 zile, de 4,45 cazuri la mia de locuitori, in scadere usoara fata de ziua precedenta, cand incidenta a fost de 4,71 la mia de locuitori, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Judetul Ilfov inregistreaza…

- Pentru câteva zile, Clujul s-a situat în „zona galbena”, cu o incidența între 1,5 și 3. Totuși, astazi, 5 ianuarie 2021, județul a intrat din nou în „zona roșie”, ajungând la rata de 3,07 cazuri la 1.000 de locuitori.…

- Toate celelalte orașe au mai puțin de 3 cazuri de COVID-19 la 1.000 de locuitori, lucru care ar însemna ca ar trebui sa iasa din scenariul roșu, iar unele restricții sa se relaxeze. În Dej incidența COVID-19 a ajuns la 2,54…

- Direcția de Sanatate Publica Vrancea a intocmit tabelul cu valorile ratei de incidența a infectarii cu COVID-19 in județ, valabile pentru ziua de 15 decembrie 2020. Rata de infectare pentru Vrancea are valoarea de 1,34%00, in scadere. Localitați cu rata de infectare peste 4: Fitionești – 4,32 in scadere,…