Grupul de Comunicare Strategica anunța ca 34 de persoane au fost raportate in ultimele 24 de ore ca fiind infectate cu coronavirus. De la ultima informare transmisa, la nivel național au fost inregistrate alte 777 noi cazuri de imbolnavire. Pana astazi, 16 iulie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 35.003 cazuri de persoane infectate cu noul […] Articolul COVID-19, raportare oficiala: 34 de noi imbolnaviri in Timiș, in ultimele 24 de ore a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .