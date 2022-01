Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a fost nevoita sa-și anunțe duminica, 23 ianuarie, amanarea nunții, din cauza noilor restricții decise de guvernul sau pentru a face fața reapariției epidemiei Covid-19 și a variantei Omicron. „Nunta mea nu va avea loc”, a confirmat ea, dupa ce a detaliat aceste noi restricții, intre care o limita de […] The post Covid-19. Primul ministru iși amana nunta din cauza restricțiilor decise de propriul guvern first appeared on Ziarul National .