Mai puțin vaccinați, principalii afectați de un nou nou val care deja se face simțit sunt copiii, in special cei cu varste intre 6 și 17 ani. Pentru a ține sub control transmiterea virusului, școlile sunt in centrul atenției. Este punctul de la care pleaca un nou studiu realizat in Italia, care sugereaza ca ventilația permite reducerea transmiterii virusului, transmite HuffPost. Studiul, efectuat in perioada septembrie 2021 și ianuarie 2022, compara contagiozitatea coronavirusului in 10.441 de sali de clasa dintr-o regiune din Italia. El sugereaza ca sistemele de ventilație eficace pot sa scada…