- O "cetateana jurnalista" chineza, arestata dupa reportajele facute despre carantina din Wuhan, a fost condamnata, luni, la 4 ani de inchisoare, potrivit avocatului ei, relateaza France Presse. Un an a trecut de la aparitia COVID-19 in acest oras.

- Condamnarea lui Zhang Zhan, fosta avocata in varsta de 37 de ani, a fost pronuntata de un tribunal din Shanghai (est) pentru "provocare de tulburari" dupa un proces de cateva ore, a declarat reporterilor Ren Quanniu, unul dintre avocatii sai. "Parea foarte abatuta cand a fost anuntata hotararea", a…

- Intrebat la Digi24, cine considera ca ar fi un ministru mai bun, data fiind criza pe care o traversam, Vlad Voiculescu sau Nelu Tataru, profesorul Alexandru Rafila a raspuns: „Cu siguranta domnul Vlad Voiculescu nu va fi un ministru mai slab decat domnul Nelu Tataru”. Experți OMS vor merge la Wuhan…

- Numarul jurnalistilor detinuti in lume se ridica la 387 la sfarsitul anului 2020, o cifra aproape stabila pe un an, in ciuda cresterii arestarilor arbitrare in legatura cu criza sanitara, potrivit bilantului anual al RSF publicat luni si citat de France Presse, informeaza Agerpres. Citește…

- Virginia Uzun, directorul suspendat al Serviciului Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta, a fost condamnata definitiv, miercuri, de catre Curtea de Apel Constanta la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, dupa ce anterior, la instanta de fond, fusese achitata,…

- Judecatoria Buzau a decis prima condamnare din Romania in cazul unei persoane, suspecte de Covid, care a plecat din spital. Este vorba despre un barbat de 50 de ani, din județul Buzau, care a fost judecat pentru zadarnicirea combaterii bolilor și condamnat la șase luni de inchisoare, cu suspendare.Incidentul…