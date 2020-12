CHIȘINAU, 29 dec – Sputnik. Ministerul Sanatații anunța ca 927 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. In total, au fost facute 3 416 de teste, dintre care primar - 2 879. Astfel, bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 142 851.

© Sputnik / Mihai CarausCazurile de COVID in Chișinau: Vești bune de la Primarie49 de lucratori medicali au fost testați pozitiv cu COVID-19. In prezent, 193 de pacienți se afla in stare grava, dintre care 36 sunt conectați la aparate de respirație asistata.

In același timp, 688 de oameni au fost tratați…