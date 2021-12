Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Anthony Fauci, principalul consilier al Casei Albe in combaterea pandemiei de COVID-19, a dat asigurari ca penuria de teste de depistare a noului coronavirus care se inregistreaza in Statele Unite va fi rezolvata in scurt timp.

- Administratia Biden nu are de gand “sa izoleze” Statele Unite in fata unui potential nou val de iarna de COVID-19, a declarat luni purtatoarea de cuvant a executivului, Jen Psaki, in ajunul unui discurs foarte important asteptat al presedintelui, noteaza AFP. Presedintele SUA, care urmeaza sa se adreseze…

- Varianta Omicron a devenit larg majoritara in Statele Unite, reprezentand 73,2% din noile infectii cu COVID-19 in saptamana incheiata la 18 decembrie, potrivit datelor autoritatilor sanitare americane, scrie AFP. Omicron, extrem de transmisibil, a castigat rapid teren in fata variantei Delta. Cu…

- Renumitul om de stiinta american Anthony Fauci, consilierul Casei Albe pentru criza sanitara, a avertizat duminica ca varianta Omicron a COVID-19 „se dezlantuie” in intreaga lume, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la numarul de americani inca nevaccinati, scrie AFP, citata de Agerpres. „Acest virus…

- Totodata, cercetatorul avertizeaza ca Romania s-a grabit sa adopte masurile de relaxare inainte sa afle cat de periculoasa este varianta Omicron: ”In Romania insa conceptul de relaxare in siguranța nu face parte din vocabularul politic. Noi nu reacționam la ceea ce vine ci la ceea ce a trecut. Cand…

- Este „aproape sigur" ca varianta Omicron NU provoaca cazuri mai grave de Covid-19 decat Delta, a declarat marti epidemiologul american Anthony Fauci pentru AFP, adaugand ca ar fi necesar sa mai asteptam „cel putin doua saptamani" pentru a sti daca se dovedeste si mai putin periculos. „Este aproape sigur…

- Rapelul este in prezent autorizat de Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru toti adultii cu varsta peste 18 ani, la sase luni dupa ce au primit seria initiala de injectii. Primele doua injectii sunt autorizate de la varsta de 5 ani. ”Marti, am depus o cerere la FDA pentru a extinde…

- Pfizer a anuntat marti ca a depus o cerere de autorizare pentru o doza de rapel a vaccinului sau anti-COVID-19 la adolescentii de 16 si 17 ani din Statele Unite, pe fondul îngrijorarii cu privire la aparitia variantei Omicron, transmite AFP citata de Agerpres. Rapelul este în prezent…