COVID-19 nu dă niciun semnal de retragere: Alte 356 de cazuri de infecție în 24 de ore CHIȘINAU, 22 iul - Sputnik. Numarul persoanelor infectate cu COVID-19 este in continua creștere. Numai astazi au fost inregistrate 356 de cazuri noi de infectare. Autoritațile atenționeaza cetațenii ca in Chișinau au fost confirmate astazi 189 de cazuri de infecție cu noul timp de coronavirus. © Fotolia / NitrExista o legatura intre raspandirea Covid-19 si alimentatie? Ce spun specialiștii Reprezentanții Ministerului Sanatați Muncii și Protecției Familiei, au confirmat și decesul a altor cinci persoane. Bilanțul persoanelor decedate a ajuns la 712 persoane. Lucratorii medicali… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

