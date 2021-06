Covid-19. Niciun deces raportat in ultimele 24 ore in judetul Constanta Niciun deces cauzat de COVID 19, in judetul Constanta, in ultimele 24 de ore. Conform datelor furnizate de autoritati, la nivelul judetului Constanta, nu a fost inregistrat niciun deces cauzat de infectarea cu virusul SARS CoV 2, in ultimele 24 de ore.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.908 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.247 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoaana si a pierdut viata, in urma infectarii cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Este vorba despre o femeie in varsta de 87 de ani.Deces 1.245: Femeie, 87 de ani, Constanta, comorbiditati pleurezie libera bilaterala, sindrom de citoliza hepatica, limfopenie, hiperglicemie, cardiomegalie,…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In acest moment, sunt 60 de persoane internate, dintre care 57 din judetul Constanta si 3 din alte judete. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.871 de persoane…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In acest moment, sunt 55 de persoane internate, dintre care 52 din judetul Constanta si trei din alte judete.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.847 de persoane…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In acest moment, sunt 107 persoane internate, dintre care 101 din judetul Constanta si 6 din alte judete. De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 42.659 de persoane infectate…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus In urma coroborarii datelor din DSP Constanta, unitatile medicale publice si cele private, in ultimele 24 de ore, in judetul Constanta au fost realizate 106 teste antigen rapide si 757 de teste RT PCR.De la debutul pandemiei…

- Patru decese au fost inregistrate la persoane infectate cu COVID 19, la nivelul judetului Constanta. Doua dintre acestea nu aveau comorbiditati.Numarul deceselor, de la inceputul pandemiei, la nivelul judetului Constanta, a ajuns la 1.180.Deces 1.177: Barbat, 60 de ani, Constanta, fara antecedente patologice…

- Situatie actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus. In acest moment, sunt 452 de persoane internate, dintre care 438 din judetul Constanta si 14 din alte judete.De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 39.843 de persoane…

- Au fost inregistrate 3.743 cazuri noi de persoane infectate cu COVID 19. La nivelul judetului Constanta au fost raportate 161 de noi imbolnaviri.Pana astazi, 22 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 900.858 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 .808.754 de…