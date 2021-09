Aceste probleme de aprovizionare se datoreaza in special pandemiei Covid-19, care a determinat mulți șoferi de camioane, in mare parte straini, sa se intoarca in țarile lor, in timp ce centrele de instruire au ramas inchise luni intregi. Stații de benzina administrate de compania britanica BP și de competitorul sau american ExxonMobil au inchis in […] The post Covid-19 lasa Marea Britanie in pana prostului. Benzinariile, silite sa inchida first appeared on Ziarul National .