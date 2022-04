Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient afectat de Covid-19 a ramas pozitiv la teste (aproximativ 45) pana la decesul sau, respectiv 505 zile, fiind singurul caz de infecție cunoscut, cu durata cea mai mare, potrivit unui studiu consacrat evoluției virusului la pacienții imunodeprimați, transmite ParisMatch. Pacientul, a carui…

- Doar un pacient spitalizat cu COVID-19 din patru este vindecat complet la un an dupa infectare, au anuntat autorii unui studiu britanic, potrivit carora femeile si persoanele obeze prezinta riscuri mai mari de a ramane pentru mai mult timp cu probleme de sanatate dupa contractarea noului coronavirus,…

- Cercetatorii britanici au demonstrat ca exista o legatura intre folosirea frecventa a paracetamolului și creșterea semnificativa a presiunii arteriale. Studiul, realizat pe un lot de o suta de persoane hipertensive, a fost prezentat in publicația Capital. Timp de doua saptamani, cercetatorii au administrat…

- Este o greșeala sa credem ca s-a terminat pandemia, cand subvrianta BA.2 Omicron pare sa fie la fel de periculoasa ca varianta Delta, avertizeaza dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societații Romane de Epidemiologie. ”Iata ca nici nu au apucat oamenii sa spuna prea apasat ca ne apropiem de sfarsitul…

- Aceasta afecțiune nu se limiteaza la persoanele care au avut COVID-19 sever. Poate aparea și la cei care au avut inițial simptome ușoare, inclusiv la copii și adolescenți. Cauza exacta a COVID prelungit – și de ce unii oameni pot prezenta un risc mai mare de a-l dezvolta – nu este cunoscuta.Au fost…

- Mai mulți astronomi reputați vor ca Pluto, a noua planeta a sistemului solar pana in 2006, sa iși recapete statutul de planeta, afirmand ca reclasificarea sa a fost facuta pe baza unor considerente greșite. Spre deosebire de alte solicitari asemanatoare din trecut, noul apel al astronomilor se bazeaza…

- In Regatul Unit al Marii Britanii se cauta voluntari care sa se imbolnavesca de COVID-19. Este primul studiu medical din lume autorizat sa expuna in mod deliberat participanții la coronavirus. Studiul Universitații Oxford a fost lansat in aprilie anul trecut, la trei luni dupa ce Marea Britanie a devenit…