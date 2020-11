Stiri pe aceeasi tema

- Sase tari au raportat pana acum cazuri de COVID-19 la nurci, acestea fiind inregistrate la ferme, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform AFP, citata de news.ro.Zilele trecute, Danemarca a decis sacrificarea a aproximativ 15 milioane de nurci, dupa ce s-a descoperit ca sunt purtatoare…

- Autoritatile sanitare au identificat tulpini de virus la om si la nurca ce prezentau o sensibilitate redusa la anticorpi, existand riscul de a afecta eficacitatea viitoarelor vaccinuri, a declarat premierul Mette Frederiksen intr-o conferinta de presa. "Virusul care a suferit mutatii la…

- Peste 20.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie, potrivit Agerpres.Potrivit site-ului AEP, pana luni, la ora 15,00, au fost depuse 21.421 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai…

- NATO anunța reducerile trupelor in Afganistan, pe masura ce SUA face același lucru. Anunțul a fost facut de inaltul oficial al organizației, Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO. Retragerea a mii de soldați Decizia administrației Trump de a retrage in cele din urma cateva mii de soldați din…

- In Romania erau 90 de farmacisti practicanti la 100.000 de locuitori, in anul 2018, un numar similar cu cel din Marea Britanie si superior celui inregistrat in tari precum Polonia (77), Austria (72) si Germania (66), arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare numar de farmacisti inregistrati…

- În multe țari occidentale, reputația Statelor Unite ale Americii este mai rea decât oricând. Neîncrederea fața de președintele Donald Trump atinge cote uriașe. Cetațenii germani tind sa aiba mai multa încredere în Vladimir Putin și Xi Jinping. Pe de alta parte, cancelarul…

- Serbia este prima tara europeana care isi va muta ambasada in Israel din Tel Aviv la Ierusalim. Miscarea va avea loc pana la finalul lui iulie 2021 si este o lovitura data de Trump inaintea alegerilor prezidentiale din Statele Unite. Anuntul mutarii ambasadei a venit dupa un summit la Casa Alba, la…

