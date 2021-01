Stiri pe aceeasi tema

- Peste 250 de forțe de ordine au verificat in Timiș, sambata, 9 ianuarie, daca sunt respectate masurile și interdicțiile impuse pentru limitarea raspandirii Covid-19. Au fost aplicate 415 amenzi in valoare de peste 126.000 de lei.

- Liceele din Suedia vor fi inchise timp de o luna, iar cursurile vor fi predate de la distanta, a anuntat joi premierul suedez Stefan Lofven, in conditiile cresterii numarului de infectari si a deceselor asociate COVID-19 in tara scandinava, relateaza AFP si Reuters. "Am luat aceasta decizie pentru…

- UPDATE – In municipiul Iasi a fost atinsa rata de infectare cu Covid-19 de 5 cazuri la mia de locuitori. Primarul Mihai Chirica a anuntat ca, in momentul in care va fi depasit acest prag, se vor institui masuri suplimentare pentru limitarea raspandirii pandemiei. Masuri suplimentare privind limitarea…

- Vlad Voiculescu prezinta in cadrul unei conferințe de presa planul USR-PLUS pentru limitarea raspandirii Covid-19. Viceprimarul propus de USR-PLUS, Vlad Voiculescu, prezinta masurile sanitare care se impun in contextul actual. Declarațiile live de la conferința USR-PLUS pot fi ascultate AICI . „Exista…

- Ziarul Unirea AIUD: Masurile pentru prevenirea și limitarea raspandirii infecțiilor cu COVID-19, prelungite inca 14 zile La nivelul municipiului Aiud, Comitetul Local pentru Situații de Urgența intrunit astazi, 3 noiembrie 2020, a prelungit cu inca 14 zile valabilitatea unor masuri pentru prevenirea…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza dpa, citata de Agerpres.

- Masuri mai stricte se vor aplica in Islanda incepand de sambata pentru a preveni raspandirea contaminarii cu noul coronavirus ca urmare a cresterii numarului de noi cazuri din ultima perioada, informeaza dpa, potrivit AGERPRES.Numarul maxim de participanti la intruniri va fi redus de la 20…