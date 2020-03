Stiri pe aceeasi tema

- Amazon va angaja 100.000 de persoane in Statele Unite ale Americii pentru a raspunde puternicei cresteri a cumparaturilor online, generata de pandemia de COVID-19, si, in plus, va majora salariile personalului din depozite si distributie. Amazon a anuntat luni ca noii angajati vor lucra in…

- Bilanțul cazurilor de coronavirus a crescut cu 2.000 și 100 de morți in 24 de ore, dupa ce Spania a decretat stare de urgența sambata. Printre cei infectați se afla inclusiv și soția premierului spaniol Pedro Sanchez, transmite Hotnews. Spania este cel mai afectat stat din Europa dupa Italia, iar potrivit…

- Serbia a interzis duminica intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor straini care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus, confirmand determinarea tarilor din Balcani de a se baricada impotriva pandemiei, relateaza AFP. Guvernul sarb a precizat ca masura ii priveste pe strainii…

- "NBA suspenda restul meciurilor prevazute in calendar pana la noi ordine", a anuntat NBA, al carei sezon regulat trebuia sa continue pana pe 15 aprilie, dupa care continua cu faza play-off pana la inceputul lunii iunie. "Un jucator de la Utah Jazz a fost depistat pozitiv la Covid-19. Meciul de miercuri…

- Targul de carte de la Londra, care urma sa se desfasoare in perioada 10-12 martie la Olympia London, a fost anulat ''ca urmare a intensificarii cazurilor de Covid-19 in Europa'', au anuntat organizatorii, potrivit DPA si Press Association.Reed Exhibitions, organizatorii evenimentului, au precizat…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus