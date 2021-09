Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a spus la Digi24, ca școlile trebuie sa ramana deschise, cu prezența fizica, pentru a reduce pierderile suferite pana acum in procesul de educație. Potrivit lui Cimpeanu, daca pentru acest lucru este nevoie de multe teste, statul ar urma sa achite costurile. Așadar,…

- Sondaj World Vision Romania 8,6% dintre elevii peste 12 ani din mediul rural din programele World Vision Romania s-au vaccinat anti-COVID-19 Conform raspunsurilor elevilor, mai putin de o treime dintre adultii din mediul rural pe care acestia ii cunosc s-au vaccinat Principala asteptare a elevilor pentru…

- 8,6% dintre elevii peste 12 ani din mediul rural din programele World Vision Romania s-au vaccinat anti-COVID-19, potrivit unui sondaj al acestei fundatii realizat in august. Restul elevilor au spus ca nu s-au imunizat (72,8%) sau nu au dorit sa raspunda (18,6%). Conform elevilor, mai putin de o treime…

- "NU condiționați accesul elevilor la procesul de invațamant in funcție de vaccinare! Cerem guvernului sa renunțe la ideea total greșita, prin care elevii nevaccinați ar urma obligatoriu cursurile online, in cazul in care apar cazuri de COVID intr-o clasa. O astfel de abordare, enunțata ca scenariu de…

- PSD solicita Ministerului Educației și Ministerului Sanatații sa ajunga urgent la un acord cu privire la organizarea testarii anti-covid in unitațile de invațamant, astfel incat in noul an școlar toți elevii din Romania sa poata participa cu prezența fizica la cursuri. „Testarea anti-covid reprezinta…

- Gabriela Firea a cerut, vineri, Guvernului sa renunte la ideea "total gresita" prin care elevii nevaccinati ar urma obligatoriu cursuri online, în cazul în care apar cazuri de COVID într-o clasa. "Nu conditionati accesul elevilor la procesul de învatamânt…

- Elevii trebuie sa inceapa școala in condiții de siguranța. Balbaielile ministerelor Educației și Sanatații sunt sancționate de PSD. „PSD solicita imperativ miniștrilor Sanatații și Educației sa ajunga urgent la un acord clar cu privire la tipul testelor anti-covid și la procedurile care sa fie aplicate…