Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Cehia au decis ca barurile si pub-urile sa se inchida intre 00:00 si 06:00, dupa ce au constatat ca majoritatea persoanelor infectate cu COVID-19 sunt tineri cu varste cuprinse intre 20 si 29 de ani, informeaza Mediafax. Ministrul Sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat ca toate barurile,…

- Cehia a raportat cea mai mare creștere a noilor infecții cu coronavirus duminica, pentru a treia zi la rind, inregistrand 1.541 de cazuri, transmite Reuters. Aceasta a fost și a cincea zi consecutiva cu peste 1.000 de infecții intr-o țara care are 10,7 milioane de locuitori. Cehia a raportat 94 de cazuri…

- Cehia a raportat cea mai mare creștere a noilor infecții cu coronavirus duminica, pentru a treia zi la rind, inregistrand 1.541 de cazuri, transmite Reuters. Aceasta a fost și a cincea zi consecutiva cu peste 1.000 de infecții intr-o țara care are 10,7 milioane de locuitori. Cehia a raportat 94 de cazuri…

- Adunarile sociale de peste sase persoane vor fi interzise in Marea Britanie. Masura intra in vigoare pe 14 septembrie, iar amenzile vor fi usturatoare. Guvernul urmeaza sa stabileasca o lista cu exceptii.Guvernul britanic a decis sa impuna, incepand de luni, 14 septembrie, interzicerea grupurilor…

- Guvernul de la Budapesta da lovitura de grație low-costului Wizz Air. Operatorul, obligat sa suspende sute de zboruri in septembrie Wizz Air va reduce semnificativ zborurile saptamanale, catre si dinspre Ungaria, din data de 7 septembrie, in urma inchiderii granitelor pentru straini de catre guvernul…

- China dezbina lumea euro-atlantica Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a chemat la constituirea unei coaliții internaționale pentru contracararea „amenințarii” chineze. Raspunzand intrebarii unui ziarist, referitoare la reacția Romaniei fața de apelul american, președintele Iohannis a filosofat…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca va vizita Polonia si alte trei tari europene saptamana viitoare, in contextul in care SUA au anuntat ca intentioneaza sa repozitioneze trupe retrase din Germania, informeaza AFP. In cadrul acestui turneu european care va incepe…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters. citata de Agerpres.