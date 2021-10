Covid-19: În București, rata de incidență, 10,31 la mia de locuitori Direcției de Sanatate București a anunțat, marți, ca rata de incidența a cazurilor de COVID a ajuns, in Capitala, la 10,31 la mia de locuitori. Potrivit masurilor anunțate de Comitetul Municipiului București pentru Situatii de Urgenta, in spațiile publice: piețe, targuri, balciuri, talciocuri, stații pentru transportul in comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport in comun și la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii maștii de protecție. PE sectoare, incidența este chiar mai mare, cu excepția Sectorului 3, unde este de doar de puțin peste 8, dar in Sectoarele 1, 2, 5, și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

