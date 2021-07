Covid-19 i-a înebunit pe americani. Stewardesele iau lecții de auto-apărare Peste 3.600 de incidente au fost raportate de la inceputul anului, marea majoritate fiind legata de purtarea obligatorie a maștii in avion, in condițiile pandemiei Covid-19. Confruntați cu reapariția pasagerilor agresivi, insoțitorii de zbor solicita pregatire pentru autoaparare. Ei spera sa poata respinge pe cei mai violenți pasageri. „Trebuie sa te aperi cu orice preț” „Ne […] The post Covid-19 i-a inebunit pe americani. Stewardesele iau lecții de auto-aparare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

