- „Masurile defensive nu vor ajuta caștigarea luptei cu boala” Raspandirea bolii se „ accelereaza ” . Șeful Organizației Mondiale a Sanatații a declarat luni, ca raspandirea COVID-19 este „accelerata”, citand cifrele in expansiune ale cazurilor de coronavirus. Epidemia de boala este departe de a…

- Franta a inregistrat in aceasta seara 19.856 de cazuri confirmate de Covid-19, adica cu 3.176 in plus fata de duminica seara. 8.675 de persoane sunt in prezent spitalizate, adica 1.435 in plus fata de duminica. Printre ele, 2.082 sunt la Terapie Intensiva, adica 335 in plus fata de ieri, a anuntat…

- Ministerul francez al Sanatatii a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Franta 112 decese cauzate de coronavirus, ajungandu-se astfel la un total de 562 de decese. Alti 6172 de pacienti cu Covid-19 sunt spitalizati, dintre care 1.525 sunt in stare grava. Jumatate dintre cazurile…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat vineri, tinerii ca nu sunt „invincibili” in fața pandemiei de coronavirus și ca se pot imbolnavi foarte grav sau chiar pot muri. Directorul general al OMS a spus ca date din multe tari arata in mod clar ca persoanele…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat vineri, la briefingul de presa referitor la COVID-19, ca tinerii nu sunt invincibili in fata noului coronavirus si ca se pot imbolnavi foarte grav sau chiar sa si moara.

- Riscul raspandirii si al impactului coronavirusului la nivel global este in prezent ‘foarte ridicat’, a declarat vineri, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, referindu-se la noile cazuri de infectare din mai multe tari provenite din Italia…

- Franta s-a angajat sa aiba o contributie de 90 de milioane de euro la viitoarea Academie a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care va avea sediul la Lyon (zona central-estica a Frantei), a anuntat luni OMS, relateaza AFP preluat de agerpres.Anuntul survine dupa o intalnire luni intre…

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.