Stiri pe aceeasi tema

- Federatia ucraineana de fotbal, citata de cotidianul L'Equipe, a anuntat duminica decesul lui Anton Hudaev, medicul echipei nationale si membru al staff-ului selectionerului Andrei Sevcenko, in urma complicatiilor provocate de coronavirus. Virusul a facut peste 1.600 de victime in Ucraina. In luna martie,…

- Anton Hudaev, medicul echipei nationale de fotbal a Ucrainei, a incetat din viata din cauza coronavirusului la varsta de 48 de ani, a anunțat duminica Federatia ucraineana de fotbal.”Virusul i-a afectat 70% din plamani. Anton, unul dintre cei mai buni doctori ai Ucrainei, s-a luptat pentru viața lui,…

- Anton Hudaev, medicul echipei nationale de fotbal a Ucrainei, a incetat din viata din cauza coronavirusului la varsta de 48 de ani. Federatia ucraineana de fotbal, citata de cotidianul L'Equipe, a anuntat duminica decesul lui Anton Hudaev, medicul echipei nationale si membru al staff-ului selectionerului…

- Medicul nationalei Ucrainei, Anton Hudaev, a decedat de coronavirus, la varsta de 48 de ani, a anuntat federatia de fotbal de la Kiev, informeaza Reuters potrivit news.ro.Hudaev era si medicul echipei Metalist Harkov. O rara escaladare militara in spațiu - Misterul presupusei arme antisatelit…

- Medicul nationalei Ucrainei, Anton Hudaev, a decedat de coronavirus, la varsta de 48 de ani, a anuntat federatia de fotbal de la Kiev, informeaza Reuters. Hudaev era si medicul echipei Metalist Harkov. "In numele presedintelui federatiei de fotbal din Ucraina, Andrii Pavelka, antrenorului…

- Dr. Chemal Taner, reputat doctor dentist din Constanta, fondator al Clinicii Implantodent, a murit in seara zilei de 23 iulie 2020, din cauza Covid-19. El era internat de cateva zile la Spitalul Colentina din Bucuresti. Medicul stomatolog avea doar 49 ani. El suferea de obezitate si de afectiuni cardiace,…

- Medicul echipei FC Botoșani, Dr. Petre Radauceanu, a fost depistat pozitiv cu COVID-19. In aceeași zi in care magazionerul clubului Dinamo a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și meciul „cainilor” cu Chindia Targoviște a fost suspendat, un nou caz de COVID-19 lovește o echipa de Liga 1. De data aceasta…

- Inca un medic din țara noastra a murit din cauza COVID-19. Victima activa la filiala Sculeni a Spitalului Raional Ungheni, ca medic stomatolog. Informația a fost confirmata de directorul spitalului, Andrei Alexeev.