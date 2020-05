Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine al doilea val de coronavirus. Avertismentul lansat de un expert: ”E mai aproape decat ne așteptam!” Numarul cazurilor de coronavirus continua sa creasca in toate colțurile lumii, iar experții de la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) susțin ca al doilea vad de COVID-19…

- Intr-un moment in care tarile se chinuie sa isi asigure necesarul de masti pentru a-si proteja de coronavirus personalul medical, producatorii germani si americani din Europa vad in aceasta situatie o oportunitate pentru a putea concura cu rivalii asiatici si a aduce productia de masti mai aproape…

- Spania a depasit luni Italia la numarul de cazuri de contaminare cu coronavirus confirmate, arata datele Centrului European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) consultate de dpa, scrie Agerpres.Totalul de infectari a ajuns in Spania la 130.759, cu aproximativ 1800 mai multe decat in Italia.…