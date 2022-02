Stiri pe aceeasi tema

- Compania farmaceutica nipona Kowa a afirmat luni ca medicamentul anti-parazitar Ivermectina s-a dovedit eficient in tratarea variantei Omicron a COVID-19 in faza a treia a testelor, relateaza luni Reuters. Testele au aratat ca Ivermectina are un "efect antiviral" impotriva acestei variante, a anuntat…

- Potrivit rezultatelor preliminare ale unui studiu realizat la Sheba Medical Center, varianta Omicron ramane infecțioasa chiar și in randul persoanelor vaccinate contra Covid cu doza a patra, transmite The Jerusalem Post. A patra doza de vaccin Pfizer impotriva coronavirusului crește nivelul de anticorpi…

- Potrivit cercetatorilor americani de la doua universitați din Oregon, canabisul conține acizi posibil eficace contra virusului SARS-COV-2, transmite Slate. In timp ce toata lumea este intr-o cursa contra cronometru de vaccinare pentru a ține sub control pandemia și de dezvoltare a noi trantamente preventive…

- Cercetatorii japonezi de la Universitatea din Kyoto au conceput o masca speciala care devine fluorescenta sub razele de lumina ultravioleta cand intra in contact cu Covid 19. Maștile sunt fabricate pornind de la ouale de struț. Aceste pasari sunt capabile de a produce anticorpi contra coronavirusului.…

- AstraZeneca a produs o injecție cu anticorpi pentru persoanele cu imunitatea slabita sau care au reacții adverse severe la vaccinul anti-Covid-19. Centrul de Evaluare și Cercetare a Medicamentului FDA a aprobat serul. Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente a autorizat miercuri utilizarea cocktail-ului…

- Vaccinul israelian obține cel mai inalt nivel de siguranța pentru a demara studiul de faza 2b/3 și este evaluat contra variantei Omicron, anunța The Jerusalem Post. Nrx Pharmaceuticals a anunțat ca va continua studiile referitoare la vaccinul BriLife dezvoltat in Israel, dupa ce studiul de faza 2 s-a…

- Tehnica folosita in multe vaccinuri impotriva Covid-19 ar putea sa ajute și in lupta contra bolii provocate de ințepatura de capușa. O ințepatura de capușa infectata cu bacteria Borrelia poate avea consecințe grave asupra sanatații. Este vorba de boala Lyme care, daca nu este tratata corect și in cel…