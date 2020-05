COVID-19 - Diferența dintre distanțarea fizică și distanțarea socială Pentru a evita riscurile contaminarii cu COVID-19, trebuie sa pastram distanta sociala sau fizica? OMS susține ca distanta sociala nu e ceea ce avem nevoie acum, din contra, trebuie sa ramanem conectati social in astfel de perioade grele, noteaza Mediafax. „Distantarea sociala poate fi si intre clase, diferentele de trai, evolutie, social si distanta fizica impusa de distanta de protectie. E acelasi lucru, raportat la paza de coronavirus. Aici e o metafora, trebuie sa mergem undeva sa discutam pe larg”, susține OMS. OMS transmite ca folosim termenul „distantare sociala” gresit.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eric Trump a declarat, sambata, ca masurile de distantare sociala impuse din cauza pandemiei de COVID-19 fac parte dintr-o „strategie constienta” a Partidului Democrat de a castiga alegerile prezidentiale 2020 si ca noul coronavirus va disparea „magic” dupa 3 noiembrie, scrie time.com, potrivit Mediafax.

- Primarul orașului Racari,Marius Caravețeanu: Ramaneti in casa, protejati-va, respectati distantarea social, exista posibilitatea inchiderii unor localitati Astazi, s-au finalizat acțiunile de dezinfectie impuse de autoritati la Caminul Medico-Social Racari unde au fost confirmate 51 de cazuri COVID-19,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii si alti experti in domeniul sanatatii recomanda folosirea termenului de „distantare fizica” in locul celui de „distantare sociala” in aceasta pandemie, intrucat conexiunile sociale sunt mai importante ca niciodata, potrivit CNN .

- Infectiile cu coronavirus ar putea reizbucni dupa renuntarea la izolarea sociala, amenintand sa depaseasca posibilitatile spitalelor, prin urmare ar putea fi necesara prelungirea sau reintroducerea restrictiilor in urmatorii doi ani, arata un model matematic al Scolii de Sanatate Publica ”T.H. Chan”…

- Usain Bolt a gasit un mod unic de a transmite un mesaj tuturor oamenilor de a pastra distantarea sociala, a postat o poza din finala Jocurilor Olimpice de la Beijing, atunci cand a castigat proba de 100 de metri.

- Usain Bolt a postat o poza din finala Jocurilor Olimpice de la Beijing, din 2008, atunci cand a castigat proba de 100 de metri. Prin imaginea de la JO fostul atlet transmite un mesaj tuturor oamenilor de a pastra distantarea sociala.

- Probleme cu distantarea sociala dintre salariatii care lucreaza in sectorul industrial! Starea de urgenta generata de pandemia COVID 19 impune Post-ul DAMBOVIȚA Covid-19: Distantarea sociala dintre salariati in timpul lucrului, o problema reala a agenților economici apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Lucratorii de la metrou care dau cu spray nu sunt priviti tocmai cu simpatie de calatori, care spun ca remediul cel mai bun impotriva coronavirusului ar fi ca primarul Londrei, Sadiq Khan, sa readuca serviciile de transport la nivel normal. Mai multe imagini șocante din trenuri si de pe peron…