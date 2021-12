Stiri pe aceeasi tema

- Franta a impus, joi, restrictii de calatorie calatorilor din Marea Britanie din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in aceasta tara, iar mai multe tari europene au consolidat, de asemenea, controalele la frontiera asupra vizitatorilor din alte state UE, transmite Reuters.

- Cehia va interzice incepand de luni accesul persoanelor nevaccinate impotriva COVID-19 la evenimentele si serviciile publice, a declarat miercuri premierul Andrej Babis, precizand ca testele negative nu vor mai fi recunoscute, relateaza Reuters. Restrictiile, care urmeaza sa fie aprobate de…

- Accesul va fi permis doar cu certificat verde in instituții de stat, malluri sau hoteluri, incepand de luni, iar carantina de noapte va intra in vigoare, la nivel național, intre orele 22.00 și 5.00, doar cei care s-au vaccinat sau au trecut prin boala in ultimele 180 de zile putand ieși din casa in…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, impreuna cu echipa de consilieri, a vizitat joi localitatea Peresecina din raionul Orhei. Potrivit ei, in sala a fost permis accesul doar persoanelor cu certificat de vaccinare anti-COVID-19.

- Contractele pentru luna noiembrie la terminalul olandez TTF, care sunt de referinta in Europa, au fost tranzactionate marti, la Londra, la circa 118 euro me megawatt ora. Contractele pe termen de o luna au urcat cu aproape 19%, atingand un nou nivel record, avansul de la inceputul anului fiind de aproape…

- Noi restricții vor fi impuse in municipiul Alba Iulia, incepand cu ora 00:00 in aceasta seara, dupa ce incidența cazurilor de coronavirus a depașit 6.00 la mia de locuitori, in cursul zilei de luni ajungand la 6.23 la mie. Numarul cazurilor active de Covid-19 la nivelul municipiului a ajuns la 4.75.…

- CMBSU a decis noi restrictii in Capitala de duminica la miezul nopții Foto: www.facebook/Ro Vaccinare. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis aseara mai multe restrictii în contextul cresterii incidentei cazurilor de COVID-19, care a ajuns la 7,68 de…

- Social 30 de dosare depuse in august 2021 pentru indemnizația de urmaș al persoanelor persecutate politic in comunism septembrie 28, 2021 12:16 In aplicarea prevederilor D.L.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de…