Covid-19: Cum se tratează Omicron la domiciliu? Răspunde medicul de familie Doina Mihăilă Testare – Izolare – Medicul de familie. Sunt primii pași pe care ii facem in cazul unui rezultat pozitiv. Medicul de familie Doina Mihaila recomanda testul PCR pentru confirmare. In caz de rezultat pozitiv, se procedeaza la izolare 7 zile daca este o persoana vaccinata și 10 zile in cazul unui nevaccinat pentru protejarea celor din jur. In ambele situații trebuie anunțat și ținut legatura zilnic cu medicul de familie și persoana respectiva sa ramana la domiciliu pana la dispariția simptomelor ușoare: in specual, febra, dureri de cap, in gat. Medicul de familie este cel care stabilește tratamentul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

