Stiri pe aceeasi tema

- Cafenelele si restaurantele se vor inchide in Belgia incepand de luni timp de patru saptamani. Vor fi impuse restrictii de circulatie de la miezul noptii pana la 05.00 dimineata pentru a opri raspandirea coronavirusului. Pentru a evita agravarea situatiei, Belgia a anuntat o serie de noi restrictii…

- Cafenelele si restaurantele se vor inchide in Belgia incepand de luni timp de patru saptamani si vor fi impuse restrictii de circulatie de la miezul noptii pana la 05.00 dimineata pentru a opri raspandirea coronavirusului care este ''in crestere'', a anuntat vineri seara premierul Alexander De Croo,…

- In muncipiul Iasi precum si in 14 comune se prelungeste, incepand de astazi, suspendarea activitatii in interior pentru restaurante, cluburi si cafenele, dar si pentru salile de jocuri de noroc. Masura se aplica si institutiilor de cultura. Comitetul Judetean Iasi pentru Situatii de Urgenta a mai anuntat…

- Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca restaurantele si cafenelele din noua localitati, printre care si municipiul resedinta de judet vor fi inchise de sambata dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in aceste zone. De asemenea, masca de protectie devine obligatorie in aceste noua localitati…

- Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca restaurantele si cafenelele din noua localitati, printre care si municipiul resedinta de judet vor fi inchise de sambata dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in aceste zone. De asemenea, masca de protectie devine obligatorie in aceste noua localitati…

- In prezent, in Arad sunt 1.499 de persoane diagnosticate cu COVID-19 și 66 au decedat. Numarul mare de cazuri de bolnavi ar fi pus pe seama masurilor de relaxare in ce priveste functionarea restaurantelor la interior, de la 1 septembrie. Citeste si: Mai multe scoli din Arad si Timis au fost…

- Din cauza numarului mare de cazuri depistate cu COVID - 19, in 16 localitati din judetul Arad restaurantele si cafenelele vor fi inchise pentru 7 zile. De asemenea, a fost modificat si scenariul de desfasurare a cursurilor in unele scoli.Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Arad a…

- Restaurantele și cafenelele raman inchise in orașele Bacau; Moinești, Comanești, Targu Ocna și in comunele Targu Trotuș, Magura, Manastirea Cașin și Tamași, din județul Bacau, potrivit unei decizii luate marți de Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bacau.Potrivit unui comunicat…