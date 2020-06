Covid-19 BN: Zero infectări și două decese! În țară, teste puține, număr mare de pozitivi Niciun caz de infectare in județul Bistrița-Nasaud, in ultimele 24 de ore, insa s-au inregistrat doua decese și nu exista niciun caz de vindecare, in ultimele 24 de ore. De asemenea, 148 de persoane au ieșit din izolare la domiciliu. La nivel național, in același interval, au fost inregistrate alte 246 noi cazuri de imbolnavire, 120 de persoane s-au vindecat, iar alte 11 au decedat. De asemenea, au fost efectuate 4.044 de teste. Potrivit Instituției Prefectului Bistrița-Nasaud, situația epidemiologica la nivelul județului, astazi, 22.06.2020, este urmatoarea:• 14 persoane in carantina instituționalizata;•… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

