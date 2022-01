In ultimele 24 de ore, 164 de persoane din Bistrița-Nasaud au fost confirmate cu CoVid-19, dupa efectuarea a 986 de teste, iar doi pacienți au decedat. Incidența la nivel de județ a crescut la 1,83 la mie, in timp ce numaruul cazurilor active a ajuns la 714. In același interval, doar 89 de persoane s-au vaccinat cu prima doza. La nivelul județului Bistrița-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situația epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19: • 20.279 cazuri confirmate de CoVid-19; • 65 persoane izolate in spital, 649 izolate la domiciliu; • 1.035 decese inregistrate…