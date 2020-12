CoVid-19 BN: 82 infectați, 2 decedați! Situația în țară In ultimele 24 de ore, in Bistrița-Nasaud, au fost inregistrate 82 de cazuri noi de CoVid-19, doi pacienți au decedat, iar alți 8 au fost declarați vindecați. Totodata, au fost procesate 200 de teste. La nivel național, s-au inregistrat 8.072 cazuri noi de CoVid-19, 134 de pacienți au decedat, iar alți 1.280 sunt internați in ATI. De asemenea, au fost procesate 32.441 de teste. Situația epidemiologica la nivelul județului Bistrița-Nasaud, astazi, 05.12.2020, este urmatoarea: • 6.124 cazuri confirmate de CoVid-19 (+82); • 271 decese (+2); • 5445 persoane externate: 4477 externate vindecate (+8)/968… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

