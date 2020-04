Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Permanent Electorala a transmis o scrisoare catre președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban prin care spune ca situația din momentul de fața face „cvasi-imposibila” organizarea alegerilor locale la data stabilita, 28 iunie. Jurnaliștii de la HotNews au…

- Autoritatea Electorala Permanenta a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis in care anunta faptul ca organizarea alegerilor locale la timp este o misiune extrem de dificila si ca cel mai probabil acestea ar putea fi amanate.

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a afirmat, la RFI, ca alegerile locale ar trebui amanate. "A aduna oameni in urmatoarele doua luni in sali de vot si a plimba o stampila de la unul la altul ar fi o catastrofa. Nu cred ca putem discuta cel putin pana la sfarsitul lunii iulie-august de niciun fel de tip…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a declarat la RealitateaPlus ca nu exista nicio motivație pentru amanarea desfașurarii alegerilor locale și parlamentare. In ciuda pandemiei de coronavirus, STS și Guvernul au timp suficient pentru pregatirea votului electronic și al celui prin corespondența.…

- Alegerile locale ar putea fi amanate, in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat Ludovic Orban, in cadrul unei videoconferințe de presa. Premierul susține ca va exista o noua consultare cu partidele parlamentare, dupa ce va fi analizata evoluția raspandirii cu Covid-19.„Amanarea alegerilor,…

- Avand in vedere starea de urgenta decretata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis in contextul epidemic cu Covid-19 in Romania si tinand cont de perioada de precampanie in care ne aflam, precum si prevederile legislative care fac referire la perioada de organizare a alegerilor locale, inclusiv…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat duminica, la un post de televiziune, ca ar trebui analizat daca nu se impune amanarea alegerilor locale "pana dupa stingerea epidemiei de coronavirus", el adaugand ca organizarea sectiilor de votare in scoli ar fi "un mediu perfect de raspandire…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, considera ca OUG privind organizarea alegerilor anticipate schimba sistemul electoral, iar conform unei decizii a CCR astfel de modificari pot fi facute cu cel puțin un an inaintea alegerilor, ceea ce inseamna ca actul normativ este neconstituțional.„Modificarile…