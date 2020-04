Stiri pe aceeasi tema

- Apple va amana cu circa o luna lansarea in producție a iPhone-urilor sale de top in acest an, pentru ca pandemia de COVID - 19 a redus cererea globala și a perturbat producția in Asia, a anunțat Wall Street Journal, citst de Reuters, anunța MEDIAFAX.Presa de specialitate precizeaza ca Apple…

- A doua parte a cazului extradarii in SUA a fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, nu va respecta calendarul initial, conform caruia audierile ar fi urmat sa continue in luna mai, a decis luni un judecator britanic, transmite Reuters. Judecatoarea Vanessa Baraitser a fost de acord ca audierile nu se…

- Judecatoarea Vanessa Baraitser de la Curtea Magistratilor din Westminster a respins miercuri cererea de eliberare pe cautiune a lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Ca urmare a deciziei instantei, Assange va ramane inchis in penitenciarul Belmarsh din Londra. Avocatii…

- Avocatii fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, incarcerat in prezent intr-o inchisoare din Marea Britanie, intentioneaza sa ceara miercuri unui tribunal din Londra eliberarea acestuia pe cautiune, argumentand ca el risca sa contracteze COVID-19 in inchisoare, potrivit dpa.Reprezentanti ai…

- Loredana, regina incontestabila a muzicii pop, va reveni pe scena Salii Palatului, in 2020, cu un nou concert eveniment – Agurida 20. Un concept vizionar, unitar, memorabil, AGURIDA 20 se anunta a fi o productie grandioasa; o calatorie muzicala fantastica in compania unui grup fabulos de muzicieni talentati.…

- Unul dintre avocatii lui Julian Assange a spus in instanta ca administratia presedintelui Donald Trump i-a oferit fondatorului WikiLeaks gratierea in schimbul declaratiei publice ca Rusia nu a fost implicata in atacurile cibernetice date asupra corespondentei electronice a Partidului Democrat din 2016.