Un barbat in varsta de 74 de ani, din județul Saru Mare, a murit din cauza complicațiilor provocate de coronavirus, a anunțat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS): Bilanțul persoanelor care au decedat din cauza acestui nou tip de virus ajunge la 44. Potrivit GCS, barbatului de 74 de ani i-au fost recoltate probe in […]