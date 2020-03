Stiri pe aceeasi tema

- Actrita de origine spaniola Itzar Ituno, in varsta de 45 de ani, cunoscuta pentru rolul inspectoarei Raquel Murillo, din serialul „La Casa de Papel”, a fost diagnosticata cu virusul COVID-19. Ea a confirmat vestea prin intermediul unui mesaj postat pe contul personal de Instagram, anunța MEDIAFAX.Itzar…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 507 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani (3,752 milioane fata de 3,245 milioane persoane), arata Institutul Național de Statistica. Datele sunt importante avand in vedere faptul ca specialiștii…

- Un angajat al Serviciului de Ambulanța București a fost diagnosticat cu COVID-19, a anunțat managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel.Este vorba despre un asistent de la Ambulanța Sector 6.Autoritațile au inceput o ancheta epidemiologica in cazul asistentului.Cea mai recenta raportare…

- Imagini emoționante au fost surprinse in Spania, una dintre țarile in care pandemia de coronavirus face ravagii. O femeie care a implinit 80 de ani a fost sarbatorita de vecini, chiar daca se aflau cu toți in autoizolare.In imaginile devenite virale pe internet se poate vedea cum un barbat striga la…

- Un roman din Spania, infectat cu Covid-19, a luat avionul pentru a veni in Romania. Acesta a prezentat un certificat medical eliberat de autoritatile spaniole care confirma infectarea cu noul coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. El ar fi trebuit sa ramana in izolare timp e 14 zile,…

- Un cetațean roman a calatorit din Madrid pana la Aeroportul Otopeni, fiind infectat cu coronavirus. Acesta a incalcat recomandarea autoritaților spaniole de a ramane in autoizolare timp de 14 zile. „In cursul zilei de 17 martie a.c., pe Aeroportul Otopeni, a aterizat o aeronava cu pasageri la bordul…

- Dan Negru a postat pe Facebook un mesaj referitor la valul de stiri despre raspandirea noului coronavirus. Vedeta apare purtand pe fata o masca pe care e desenat un creier, despre care spune ca "se gaseste mai greu". Cat de simplu afli daca ai coronavirus. Cum arata si cum se face testul Covid-19…