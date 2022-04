Frecvența reinfectarilor cu Sars-Cov-2 a crescut in mod evident din decembrie anul trecut odata cu raspandirea variantei Omicron in Franța, a anunțat Agenția pentru sanatate publica din Franța, transmite AFP. Dupa o scurta stabilizare la inceputul lunii ianuarie, proporția cazurilor posibile de reinfectare raportate in ansamblul cazurilor de Covid este din nou in creștere Acestea reprezinta 5,4% in ansamblul cazurilor confirmate, potrivit ultimelor date disponibile. Intervalul intre doua episoade este in medie de 242 de zile, a precizat, vineri, Agenția pentru sanatate publica, in cadrul unei…