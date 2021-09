Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 99 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus și alte doua cazuri de reinfectare, din 458 de buzoieni testați. Pacienții au varste cuprinse intre un an și 94 de ani. De asemenea, a fost inregistrat și un deces la un pacient in varsta de 41 de … Articolul…

- La nivelul județului Buzau au fost inregistrate, in ultimele 24 de ore, 48 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica. Pacienții au varste cuprinse intre 10 luni și 89 de ani. In ultimele 48 de ore au fost testați 680 buzoieni. Reamintim…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau au fost inregistrate 69 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, transmite Direcția de Sanatate Publica. 368 de buzoieni au fost testați in ultimele 24 de ore. 15 pacienți au fost testați in laboratoarele particulare și in unitați sanitare din…

- Dupa ce, luni, Direcția de Sanatate Publica anunța doar trei cazuri de infectare cu noul coronavirus, in ultimele 24 de ore numarul acestora a explodat. 29 de cazuri au fost inregistrate la nivelul județului Buzau, din 509 buzoieni testați. Pacienții au varste cuprinse intre 1 an și 84 de ani. De asemenea,…

- In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Buzau, au fost inregistrate trei cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Pacienții au 26, 72 și respectiv 78 de ani. Conform aceleiași surse, luni se afla in carantina la domiciliu 674 de persoane, iar alte…

- Alte 16 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 ore la nivelul județului Buzau, transmite Instituția Prefectului. Pacienții, cu varste cuprinse intre 1 an și 83 de ani sunt din Buzau (noua), Ramnicu Sarat (doi), Pietroasele, Vernești, Cochirleanca, Țintești și Podgoria.…

- Cinci cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore la nivelul județului Buzau, conform datelor Direcției de Sanatate Publica. Patru pacienți au fost testați in laboratoare private și un pacient a fost testat RT-PCR la Spitalul Județean de Urgența Ploiești. Pacienții au…

- Dupa o buna perioada de timp fara cazuri noi de infecție cu Covid-19, cinci cazuri noi au fost raportate miercuri de catre Direcția de Sanatate Publica, informeaza Instituția Prefectului. Unul dintre pacienți a fost testat la un laborat privat. Pacienții au varste cuprinse intre 5 luni și 40 de ani.…