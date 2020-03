Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Pana astazi, 20 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și 1 la Iași). De la ultima informare…

- Autoritațile naționale depun eforturi in mod constant pentru creșterea capacitații de testare privind infectarea cu noul tip de coronavirus (COVID – 19), a transmis Grupul de Comunicare Strategica: “In acest moment analizele pot fi efectuate in 8 centre medicale, trei in București și cate unul in Cluj-Napoca,…

- Pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Persoanele…

- Pana astazi, 13 martie 2020, la ora 16.00, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus)…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca pana astazi, 13 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 75 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 75 de cetațeni care au contactat virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externați. Persoanele…

- ”Persoanele infectate cu COVID-19 (coronavirus) sunt internate in spitale din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța și se afla sub supraveghere medicala permanenta. Starea generala a pacienților este buna, cu excepția pacientului internat la ATI la Institutul Victor Babeș. Starea…

- Potrivit comunicatului oficial de la ora 11,00 a Grupul de Comunicare Strategica, pana astazi, 13 martie, la nivel național, au fost confirmate 70 de cazuri de cetațeni infectați cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cei 70 de cetațeni care au contactat virusul, 6 au fost declarați vindecați…