COVID-19: 4.064 cazuri noi de infectare la doar 33.700 de teste în ultimele 24 de ore Un numar de 4.064 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 824.995 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre acestea, 754.335 au fost declarate vindecate. La nivel national, pana la aceasta data, au fost prelucrate 6.158.995 de teste RT-PCR si 351.100 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 25.191… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

Autoritațile au confirmat sambata 4.064 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea a 34.045 de teste. Au murit 69 de persoane, in vreme ce la ATI sunt internați 1.070 de pacienți.Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata 4.064 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, dupa efectuarea

