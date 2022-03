Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, marti, ca, pana in 20 februarie, au fost depistate in total 10.222 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare, dintre care 2.519 cu Omicron si 5.947 cu Delta. De asemenea, au fost depistate 226 de cazuri cu sub-varianta BA.2, cea care…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a transmis marti ca 1.487 de cazuri de COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana pe 6 februarie. In saptamana 31 ianuarie – 6 februarie au fost confirmate 341 cazuri cu Omicron. „Pana in prezent, dintre cele 1.487 de cazuri…

- Un numar de 1146 cazuri COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana pe 30 ianuarie, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in saptamana 24-30 ianuarie, au fost confirmate 248 de cazuri cu varianta Omicron. Pana pe 30 ianuarie, au fost…

- Potrivit INSP, in saptamana 24-30 ianuarie, au fost confirmate 248 de cazuri cu varianta Omicron.Pana pe 30 ianuarie, au fost raportate la INSP - CNSCBT 9434 de secventieri, dintre care 278 in ultima saptamana. Cele 278 secventieri au fost raportate de INCDMM "Cantacuzino" (184) si MedLife (94).Pana…

- Un numar de 617 cazuri COVID cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost confirmate in Romania pana la data de 16 ianuarie, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit INSP, in saptamana 10 – 16 ianuarie, au fost confirmate 322 de cazuri cu varianta Omicron. Pana la data de 16…

