Covasna: Turism în ''epoca COVID'' - majordom online la castel Unitatile de cazare turistica din judetul Covasna care si-au reluat activitatea si-au adaptat conditiile pentru a putea primi oaspetii in conditii de siguranta, iar unele dintre ele au venit cu cateva idei inovatoare, cum ar fi "majordomul online".



Oaspetii castelului Daniel din Talisoara, construit in prima jumatate a secolului al XVII-lea, au la dispozitie aplicatia GuestApp, prin intermediul careia turistii se pot caza, pot comanda masa sau achita sejurul online.



Pentru un plus de siguranta, curatenia in camere va fi facut doar la cererea oaspetilor, care pot solicita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

