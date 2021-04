Stiri pe aceeasi tema

- Politistii covasneni au amendat sase persoane care au participat joi seara la un miting antirestrictii in municipiul Sfantu Gheorghe, pe motiv ca au folosit "in mod abuziv mijloacele de avertizare sonora". "Avand in vedere faptul ca ieri, 01.04.2021, s-a desfasurat o actiune de protest la…

- Politistii, alaturi de jandarmi si politistii locali, au intervenit miercuri noaptea la un miting auto neautorizat desfasurat pe raza municipiul Bistrita, la care au participat aproximativ 60 de autoturisme, conform datelor transmise joi de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud,…

- Dupa 4 ani care au trecut de la „nașterea” ideii de afaceri, pana la realizarea acesteia, ziua de joi, 18 martie 2021, a fost cea in care visul unei echipe tinere și ambițioase s-a concretizat o data cu inaugurarea, la Sfantu Gheorghe, a Centrului comercial Sepsi Value, primul mall din judetul Covasna.…

- Inspectoratul Județean de Poliție a demarat o ancheta interna in cazul mai multor polițiști care au participat la un botez in Petroșani, deși orașul se afla in scenariul roșu. De asemenea, petrecareții au fost amendați cu 27.000 de lei, iar autoritațile au deschis și un dosar penal pentru zadarnicirea…

- Peste 20 de persoane care participau la o inmormantare, in comuna buzoiana Cislau, s-au ales cu amenda pentru incalcarea masurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Printre cei sancționați se afla și Ștefan de la Barbulești, impreuna cu fiul sau, invitați sa cante la funeralii.…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, care a fost deputat in Parlamentul Romaniei intre anii 2004 – 2008, a declarat joi ca isi doreste sa traiasca intr-o tara in care nu exista pensii speciale si considera ca decizia de eliminare doar a pensiilor speciale ale parlamentarilor este o dovada…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfantu Gheorghe s-a alaturat programului Belarus(sia) WorldwideReading Project, cu spectacolul-lectura INSULTAȚI BELARUS(IA) de Andrei Kureicik, care are loc astazi, 15 februarie, de la ora 19:00, atat in Sala Arta, cat și online. Belarus(sia) WorldwideReading Project…

- In ziua de 15 ianuarie 2021, sub autoritatea Instituției Prefectului Judetului Arad, polițiștii aradeni, impreuna cu jandarmii și polițiștii locali, au desfasurat actiuni de verificare...