- Peste 50 de focare de pesta porcina africana au fost confirmate pana la sfarsitul saptamanii trecute in gospodarii aflate in 25 de localitati din judetul Constanta. In in intreg judetul au fost sacrificati peste 4.200 de...

- Pesta porcina africana se raspandește in ritm alarmant. In Constanța au fost confirmate 8 noi focare de boala și urmeaza ca animalele din zona sa fie sacrificate. Detalii despre masurile luate de autoritați ne ofera, de la Constanța, corespondentul TVR Ana Maria Stancu.

- Aproximativ 1.300 de porci au fost ucisi preventiv in judetul Ialomita, in ultimele 2 saptamani, fiind confirmate 25 de focare de pesta porcina africana si 9 suspiciuni. Autoritatile au in plan instituirea starii de alerta, dar si izolarea zonei de est a judetului.

- Doua noi focare de pesta porcina africana au fost identificate pe raza comunei Suceveni, din judetul Galati. Autoritatile i-au informat pe sateni cu privire la necesitatea sacrificarii celor 200 porci din comuna. Potrivit Directiei Sanitar Veterinare, aceasta este o masura preventiva, obligatorie in…

- Doua noi focare de pesta porcina au aparut in comuna galateana Suceveni, la nicio saptamana dupa primele cazuri de imbolnaviri. Autoritatile vor sacrifica toti porcii din gospodarii, spre disperarea localnicilor.

- Autoritatile sanitar veterinare din judetul Braila au confirmat alte trei focare de pesta porcina in localitatile Marasu, Bandoiu si Magura, din Insula Mare a Brailei, dupa cele descoperite la Frecatei, Bertestii de Jos si Stancuta.

- Un nou focar de pesta porcina africana a fost confirmat in judetul Constanta. Autoritatile au dispus restrictii de circulatie si au instituit filtre la intrarea si iesirea din localitate.

- Comandament pentru gripa aviara, la Palatul Victoria. Premierul Viorica Dancila discuta, incepand cu ora 15.00, cu miniștrii responsabili, despre situația din județele afectate de aceste focare. La intalnire urmeaza sa participe reprezentanții ANSVSA-ul, precum și miniștrii de Interne, Aparare, Transporturi,…