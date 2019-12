Stiri pe aceeasi tema

- Prezența la vot in turul doi la alegerile prezidențiale la ora 11 a fost de 11,39%, mai mare decat cea inregistrata la aceeași ora in turul 1 (cand fusese de 11,08%), informeaza g4media.ro. Ritmul de vot a crescut azi dupa primele ore, cand prezența se situa sub cea de la primul tur. De asemenea, prezența…

- Exporturile FOB realizate, in primele sapte luni, au fost de 2.088.834 mii euro, iar importurile CIF au fost de 1.920.503 mii euro. Comparativ cu aceeasi perioada din anul 2018 au scazut exporturile cu 1,1%, respectiv importurile au crescut cu 2,6%.S-a inregistrat un excedent comercial FOB-CIF de 168.331…

- La concurs au putut participa persoane fizice cu sau fara distilerie proprie din judetele Covasna, Harghita si Mures, cu palinci, palinci maturate pe pat de fructe si palinci maturate in butoi, cu conditia ca produsele sa nu contina niciun fel de indulcitor, iar mostrele vor fi evaluate in cursul…

- Intitulat 'Implementarea Strategiei de Specializare Inteligenta prin Programul Operational Regional si dezvoltarea economica prin inovare: modele si instrumente promovate de regiuni din Germania, Ungaria si Romania', simpozionul este unul din evenimentele derulate, in perioada 5 - 8 noiembrie, de…

- Fundatia crestina Diakonia din Sfantu Gheorghe organizeaza un festival de muzica si un concurs de arta plastica pentru persoanele cu dizabilitati, cu scopul de a descoperi si promova talentele din randul acestora, dar si de a inlatura prejudecatile si marginalizarea oamenilor cu nevoi speciale. Directorul…

- Fundația United by Music Romania lanseaza a doua ediție a concursul de talente muzicale pentru persoane cu dizabilitați. Experiența ne arata ca exista interes pentru aceasta competiție: anul trecut s-au inscris 37 de candidați, dintre care 19 de persoane au ajuns in finala și 10 persoane au fost premiate.…

- In perioada 10 octombrie – 8 noiembrie 2019, doi dintre cei mai activi și valoroși tineri muzicieni romani, violonista DIANA JIPA si pianistul STEFAN DONIGA, vor susține un turneu național de promovare a celui mai recent proiect cultural și produs discografic care le aparține, intitulat „Doamnele muzicii…

- Cu prilejul aniversarii a 25 de ani de la inființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, in perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2019, la Miercurea Ciuc, Sfantu Gheorghe, Covasna și Izvoru Mureșului, vor fi organizate mai multe manifestari de cultura și spiritualitate romaneasca, grupate sub…