Cota unică vs. cota impozitul progresiv: Ce preferă românii? Pactul pentru Fiscalitate (PFP) a lansat, in cadrul unui eveniment gazduit de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, studiul sociologic „Percepții despre Fiscalitatea din Romania”, realizat la comanda PFP de catre Biroul de Cercetari Sociale. Studiul a masurat percepția populației adulte a Romaniei fața de 3 teme legate de fiscalitate: reacția fața de o serie de masuri de sporire a incasarilor bugetare și fața de cota unica versus impozitul progresiv, atitudinea fața de administrația statului și fața de funcționarii publici și orientarile și valorile economice și politice. Ideea unui Cod Fiscal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

