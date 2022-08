Coșurile de gunoi „rezistente la vandalizare” au ajuns la Timișoara Cele 500 de noi coșuri de gunoi care vor fi montate pe strazile din Timișoara au ajuns in sfarșit la destinație. A fost nevoie de o a treia licitație, lansata in decembrie 2021, pentru ca la primele doua nu a fost depusa nicio oferta. In cele din urma, dupa creșterea prețului maxim și scaderea numarului […] Articolul Coșurile de gunoi „rezistente la vandalizare” au ajuns la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decesele inregistrate in Statele Unite din cauza bacteriilor rezistente la antibiotice, cunoscute si sub denumirea de ''superbacterii'', a crescut cu 15% in 2020 intrucat medicamentele au fost in mare parte alocate tratamentelor anti-COVID-19 si luptei contra infectiilor bacteriene dobandite in urma…

- Controale ale polițiștilor locali la proprietarii de terenuri, la Timișoara. Oamenii legii au verificat daca parcelele au fost curațate de ambrozie, dar și daca au fost cosite și curațate. Au dat amenzi totale de zeci de mii de lei.

- O manifestare deja tradiționala a comunitații maghiare din Timișoara și Banat, Zilele Maghiare Banațene, a ajuns la cea de-a 26-a ediție. O adevarata sarbatoare a maghiarilor din vestul țarii, Zilele Maghiare Banațene debuteaza sambata, la Timișoara, dar vor fi organizate evenimente in toata zona.…

- ADVERTORIAL. In luna mai 2022, a doua linie directa zilnica de grupaj conecteaza Romania cu Bulgaria. Deschiderea depozitului Raben din Timișoara a creat noi oportunitați de dezvoltare. Depozitul cu o suprafața totala de 4500 de metri patrați inaugurat in Septembrie 2021, ofera soluții de transport…

- Sambata 28 mai, la Timișoara, echipele U12 si U14 baieți de la Șoimii Campia Turzii și echipa de U14 fete de la Șoimii Turda, vor participa la etapa a III-a (retur) din Campionatul Regional de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- NOUL PROIECT VA FI PRIMUL HOTEL DIN ALBA IULIA AFILIAT UNUI LANȚ INTERNAȚIONAL Accor, lider global in industria ospitalitații, anunța inca un hotel in portofoliul sau din Romania – noul Mercure Alba Iulia Cetate. Noul proiect va fi primul hotel din Alba Iulia afiliat unui lanț internațional și va…

- Un anunț de ultima ora de la organizatorii Diskoteca Festival și Ciao Festival. Pe scurt, Ciao Festival 2022 nubde mai organizeaza. Iata comunicatul organizatorilor: Din pacate suntem nevoiți sa amanam CIAO Festival by Vineri 15, eveniment program sa aiba loc in perioada 27-29 mai 2022, pentru 1-4 iunie…

- Liceul de Arta „Ion Vidu” din Timișoara, impreuna cu Teatrul Național „Mihai Eminescu” lanseaza prima ediție a proiectului cultural-educațional „Itinerant teatral”. Spectacole și scenete se vor juca atat in Sala „Mihai Perian”, cat și pe scena din curtea interioara din cadrul Liceului de Arta.